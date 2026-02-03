Temptation Island Valentina svela come sta dopo la rottura con Antonio | lui non si arrende

Valentina Riccio racconta come sta dopo la rottura con Antonio Panico. La coppia si è lasciata da qualche tempo, e anche se all’inizio sembrava che potesse tornare insieme, ormai sembra chiaro che la loro storia è finita. Antonio continua a cercare di riconquistarla, ma Valentina non fa più passi indietro. I fan si chiedono se ci sarà un riavvicinamento, ma per ora lei preferisce stare lontano dal gossip.

Antonio vuole riconciliarsi con Valentina dopo la rottura, lei dopo l’addio svela come sta oggi. Valentina Riccio e Antonio Panico si sono detti addio già da un po’, all’inizio i fan erano convinti che la rottura non sarebbe durata a lungo dal momento che stavano anche organizzando il loro matrimonio ma ad oggi non c’è stato nessun ritorno di fiamma. Antonio Panico e Valentina Riccio 8Foto Ig @tonypanico) Delusa e ferita per l’ennesima volta dall’ex compagno lei ha scelto di dividere le loro strade e questa volta sembra esserne convinta. Sui social è tornata a parlare della fine della loro relazione dicendo che non è stato semplice all’inizio affrontare la separazione. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Approfondimenti su Valentina Riccio

La coppia formata da Valentina e Antonio si è conclusa dopo il confronto a Temptation Island.

Temptation Island 2025 - Valentina e le promesse di matrimonio di Antonio

Ultime notizie su Valentina Riccio

