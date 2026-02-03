La Juventus di Spalletti continua a mostrare un calcio dominante, con i giocatori che interpretano al meglio le sue idee. Tuttavia, l’ex calciatore Tacchinardi evidenzia un problema nella rosa che potrebbe complicare le cose in futuro. La squadra lavora sodo, ma bisogna risolvere alcune criticità interne.

. Le parole dell’ex bianconero. Su Sportmediaset, Alessio Tacchinardi ha analizzato con estrema lucidità il percorso di crescita della Juventus targata Luciano Spalletti. L’ex centrocampista bianconero ha evidenziato come la recente vittoria in campionato sia l’ennesima conferma di un’identità ormai consolidata, sottolineando i meriti tattici e psicologici del tecnico toscano che ha trasformato il volto della squadra in pochi mesi. Secondo Tacchinardi, la prestazione al Tardini è stata la prova di una maturità raggiunta: « A Parma ha vinto strameritatamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tacchinardi: «Juve dominante con Spalletti, lavoro straordinario. Ma c’è questo problema nella rosa»

Approfondimenti su Juve Spalletti

Nel corso di Pressing, Tacchinardi ha sottolineato l'importanza di rinnovare subito il contratto di Spalletti, riconoscendo il suo ruolo nel miglioramento della Juventus.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Juve Spalletti

Argomenti discussi: Tacchinardi: La Juve è dominante, ma le manca la panchina; Pressing: La moviola di Como-Atalanta: un rosso che fa molto discutere Video; Tacchinardi: Spalletti allenatore super, deve firmare il rinnovo subito. Ora è una Juventus dominante; Tacchinardi vota Spalletti: Il rinnovo subito. Su Yildiz..

Tacchinardi: Juventus dominante ma appena cambia gli 11 titolari, abbassa molto il suo livelloIntervenuto a Sportmediaset, Alessio Tacchinardi ha parlato del momento della Juventus: A Parma ha vinto strameritatamente. Una Juve dominante per 90 minuti, quello sta facendo ... tuttojuve.com

Tacchinardi: Secondo me Icardi sarebbe l'uomo per la JuveIntervenuto negli studi Mediaset, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, vota Mauro Icardi come rinforzo ideale per l'attacco della Juventus: ... tuttojuve.com

Rui Costa in volo tra Thuram e Tacchinardi durante un infuocato Milan-Juventus di inizio anno 2003. Nonostante un indemoniato Pavel Nedved, il ceco e la "Vecchia Signora" si dovettero inchinare alla sentenza firmata Shevchenko-Inzaghi. In una serata che f - facebook.com facebook