Supplenze 2026 da interpello | ecco gli avvisi delle scuole

Le scuole stanno pubblicando gli avvisi per le supplenze 2026 tramite interpello. La procedura, confermata dall’OM n. 882024, viene usata quando le graduatorie sono esaurite e non ci sono più docenti disponibili ad accettare le supplenze. Gli insegnanti interessati devono aspettarsi che le chiamate arrivino solo dopo che tutte le altre opzioni sono state esaurite.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Supplenze 2026 Argomenti discussi: Interpelli Caserta 2026: Come ottenere supplenze a scuola; Interpello supplenza al 4.05.26 – Primaria/Comune/EEEE – h 24 – I.C. 5 Forlì; MAD 2026: come ottenere velocemente una supplenza; Quando riaprono le graduatorie GPS 2026? Ecco l’ipotesi dell’esperto. Graduatorie GPS 2026: cambia l’algoritmo per le supplenze, ecco le novitàCambia l’algoritmo per la gestione delle Graduatorie GPS 2026 2028 per le supplenze. Dopo i ricorsi e le sentenze dei tribunali, il Ministero dell'istruzione annuncia la modifica della procedura. Ecco ... ticonsiglio.com Gae, GPS, graduatorie di istituto, supplenze 2026/27: quando si presenta domanda [SCHEMA]L'avvio dell'anno scolastico 2026/27 sarà contraddistinto dall'aggiornamento delle graduatorie utili per le supplenze: GaE, GPS e graduatorie di istituto. Apposita domanda anche per le supplenze al 31 ... orizzontescuola.it Supplenze docenti 2025/26: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 88/2024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'… x.com Giornalista insegnante per un giorno senza nessun controllo Nel variegato mondo della scuola esiste anche l'interpello, ovvero la possibilità delle scuole di ingaggiare docenti di supplenze - più o meno brevi - attraverso dei bandi. L'insegnante risponde e vi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.