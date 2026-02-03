Sullivan’s Crossing recensione | una serie che pare uscita da Hallmark A misura di millennial

La serie Sullivan’s Crossing sembra fatta apposta per chi cerca una storia semplice e familiare. Con protagonisti come Chad Michael Murray e Scott Patterson, il cast è già un buon motivo per seguirla. Morgan Kohan, invece, è ancora tutta da scoprire. La serie si presenta come un prodotto leggero, che ricorda molto le produzioni di Hallmark, e sembra pensata per un pubblico giovane che vuole qualcosa di facile da seguire e senza sorprese.

Protagonisti due volti noti della serialità come Chad Michael Murray e Scott Patterson, e uno tutto da scoprire come Morgan Kohan. In streaming. Avete presente gli Hallmark Movie che vengono tanto presi in giro a Natale, con la protagonista che nonostante la vita glamour e affascinante in città torna al paesino dov'è nata, e magari non solo si rifà una vita in men che non si dica ma ritrova anche l'amore d'infanzia, in camicia di flanella? Ecco, Sullivan's Crossing, approdata in streaming su Netflix anche in Italia (prime tre stagioni, quarta in arrivo) ha le stesse vibrazioni dei titoli Hallmark, pur risultando decisamente più credibile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sullivan’s Crossing, recensione: una serie che pare uscita da Hallmark. A misura di millennial Approfondimenti su Sullivan s Crossing Sullivan’s crossing stagione 3 replica su cw Il successore spirituale di Animal Crossing ha finalmente una data di uscita Il tanto atteso Heartopia, il nuovo simulatore di vita, è annunciato per l’inizio del 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sullivan s Crossing Argomenti discussi: 'Sullivan's Crossing' su Netflix: trama e cast della nuova serie; Sullivan's Crossing serie tv: uscita, trama, cast e streaming. Sullivan’s Crossing, recensione: una serie che pare uscita da Hallmark. A misura di millennialSullivan’s Crossing ha due volti amati della serialità come Chad Michael Murray e Scott Patterson, uno tutto da scoprire come Morgan Kohan. In streaming. movieplayer.it Sullivan’s Crossing, dal 1° febbraio su NetflixSullivan’s Crossing è una serie tv canadese di genere drammatico/romantico basata sui romanzi della scrittrice Robyn Carr ... tvserial.it Sto iniziando a guardare la serie tv sullivan s Crossing ed è molto molto carina la consiglio - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.