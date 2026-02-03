Società Gorelli | Nel 2024 oltre 60mila vittime da armi esplosive

Nel 2024, più di 60mila persone sono rimaste vittime di armi esplosive, tra morti e feriti. Un numero che preoccupa e che mette in allarme le autorità. Gorelli ha confermato la gravità della situazione e ha chiesto di intervenire subito per ridurre i danni.

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - “I dati certi dicono che nel 2024 ci sono state oltre 60mila vittime, quindi morti o feriti a causa delle armi esplosive. Rispetto all'anno precedente l'aumento è del 69% Non abbiamo invece un conteggio molto più completo di tutto ciò che, invece, riguarda le conseguenze della guerra”. Così Sara Gorelli, responsabile della ricerca dell'advocacy per l'Osservatorio sulle vittime civili dei conflitti, durante la celebrazione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, organizzata dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Società, Gorelli: "Nel 2024 oltre 60mila vittime da armi esplosive" Approfondimenti su Gorelli armi esplosive Armi esplosive, UNICEF: “Oltre 30mila bambini colpiti in quattro anni” Nazioni in armi. Violenza, istituzioni e società nel Mezzogiorno (1794-2022) Dal 2 al 4 febbraio 2026, il campus di Fisciano ospiterà il convegno La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Gorelli armi esplosive Argomenti discussi: Iran, presidente Pezeshkian: Ho chiesto a ministro Araghchi di negoziare con Usa; Ucraina sotto attacco, Russia colpisce con missili e droni: raid su Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia; Musk fonde SpaceX con xAi per mandare i data center nello spazio. Società, Gorelli: Nel 2024 oltre 60mila vittime da armi esplosiveRoma, 3 feb. (Adnkronos) - I dati certi dicono che nel 2024 ci sono state oltre 60mila vittime, quindi morti o feriti a causa delle armi esplosive. iltempo.it Società di ingegneria, nel 2024 i fatturati volano (+11%)Il fatturato 2024 delle società di ingegneria e architettura cresce dell’11,3%, a quota 4,4 miliardi. E per il 2025 si stima un’ulteriore crescita a circa 4,8 miliardi (+9,1%). All’estero c’è il 26% ... ilsole24ore.com La società della stanchezza, di Byung-Chul Han. La vita è diventata oggi un sopravvivere... - facebook.com facebook

