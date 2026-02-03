Questa mattina a Roma, Elly Schlein ha commentato le recenti parole di Gabrielli, sottolineando che le forze dell’ordine non devono essere usate per scopi propagandistici. La leader del Partito Democratico ha detto che si tratta di un utilizzo strumentale, che rischia di compromettere il ruolo delle forze di sicurezza. Le sue parole arrivano in un momento di polemiche e tensioni sulla gestione della sicurezza pubblica.

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Ma questa è la dimostrazione di come questo utilizzo sia del tutto strumentale. Davanti a fatti gravi le istituzioni devono unire e non dividere. Ho apprezzato oggi l'intervista dell'ex capo della polizia Gabrielli, che ha detto che le forze dell'ordine, verso cui abbiamo tutti espresso solidarietà, vanno difese anche da chi le utilizza per la propria propaganda. Ed è esattamente quello che sta facendo ogni giorno questo governo". Lo dice Elly Schlein a Di Martedì su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza: Schlein, 'bene Gabrielli, forze ordine non vanno usate per fare propaganda'

