Siamo aperti per darvi più spazio | due grandi ospiti alla Biblioteca Comunale L Cassese

Alla Biblioteca Comunale “L. Cassese” arrivano due grandi ospiti. Wanda Marasco, Premio Campiello 2025, e Claudio Marinaccio, fumettista e illustratore, saranno protagonisti di due incontri rivolti a giovani, lettori e appassionati. La biblioteca si apre per offrire più spazio e incontri da vicino con autori di rilievo.

Wanda Marasco, Premio Campiello '25, e Claudio Marinaccio, fumettista e illustratore, protagonisti di due appuntamenti dedicati a giovani, lettori e appassionati.La Biblioteca Comunale "L. Cassese" di Atripalda si conferma sempre più luogo vivo di incontro, confronto e crescita culturale con due.

