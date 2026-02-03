Scuola Valditara sull’educazione affettiva | C’è chi diffonde notizie dicendo che manca ma è un refrain non vero

Il ministro Valditara risponde alle richieste degli studenti sull'educazione sessuale. Durante un dibattito sull'indagine Iride, il ministro ha spiegato che l’educazione affettiva non manca nelle scuole italiane. Qualcuno diffonde notizie false, ma secondo lui non è così. Valditara sottolinea che il tema viene affrontato e che non ci sono carenze. La discussione è scottante e molti studenti vogliono più chiarezza e approfondimenti.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.