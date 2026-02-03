Scuola Valditara sull’educazione affettiva | C’è chi diffonde notizie dicendo che manca ma è un refrain non vero
Il ministro Valditara risponde alle richieste degli studenti sull'educazione sessuale. Durante un dibattito sull'indagine Iride, il ministro ha spiegato che l’educazione affettiva non manca nelle scuole italiane. Qualcuno diffonde notizie false, ma secondo lui non è così. Valditara sottolinea che il tema viene affrontato e che non ci sono carenze. La discussione è scottante e molti studenti vogliono più chiarezza e approfondimenti.
Commentando l'indagine Iride, il Ministro Valditara risponde alla richiesta degli studenti sull'educazione sessuale. "Voglio sfatare tanti luoghi comuni", afferma, spiegando che l'educazione affettiva ed emotiva non manca affatto: è stata strutturalmente introdotta nelle nuove linee guida dell'educazione civica per insegnare empatia e rispetto. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Ddl Valditara sull’educazione sessuo-affettiva a scuola approvato dalla Camera con 151 voti, 113 contrari e 1 astenuto
Scuola, Valditara: «Nessun indottrinamento gender in classe». Ecco come cambiano educazione sessuale e affettiva
Argomenti discussi: Educazione sessuo-affettiva nelle scuole, se non ne parlano i prof ci pensa il web: i dati allarmanti sulla pedagogia pornografica e i rischi reali per chi si affida solo a internet; Fuori i fasci dalle scuole, lo striscione per accogliere il ministro Valditara in un istituto a Milano; Vicenza: scontro in Consiglio su educazione affettiva nelle scuole; Scuola, Valditara: Parlare di repressione per il metal detector è ridicolo.
Valditara, 'troppi luoghi comuni a scuola c'è l'educazione affettiva'(ANSA) - ROMA, 03 FEB - 'Tanti ragazzi vogliono conoscere i propri diritti e doveri: e noi abbiamo emanato le nuove linee guida ... notizie.tiscali.it
Fuori i fasci dalle scuole, lo striscione per accogliere il ministro Valditara in un istituto a MilanoDiversi studenti avevano preparato uno striscione con la scritta Fuori i fasci dalle scuole e lo avevano appeso sul cancello d'ingresso dell'Itsos Albe Steiner del quartiere Corvetto di Milano, ... milanotoday.it
Scuola, Valditara: "Parlare di repressione per il metal detector è ridicolo" - facebook.com facebook
Ministro #Valditara:v"Possibili #metaldetector mobili per controllare gli ingressi a #scuola" x.com
