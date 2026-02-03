La minoranza di Santa Sofia critica l’amministrazione di Civitella sull’accorpamento delle scuole. Secondo i consiglieri, il Pd avrebbe dovuto pensarci prima, ma ora chiedono chiarimenti e spiegazioni sulla decisione di unire le scuole di Cusercoli e Santa Sofia nell’Istituto Comprensivo Valle del Bidente. La polemica si accende mentre i cittadini aspettano risposte più chiare sulla gestione dell’operazione.

Sull’accorpamento delle scuole da Cusercoli a Santa Sofia nell’unico Istituto Comprensivo Valle del Bidente che dovrebbe avere sede in via Aldo Moro a Civitella, la minoranza consigliare ‘Per Santa Sofia’ attacca l’amministrazione guidata dalla sindaca Ilaria Marianini. "I nodi sono arrivati al pettine. La norma di razionalizzazione parte da un’esigenza europea – precisa la nota - legata peraltro al Pnrr. Il nostro problema è che abbiamo peccato di presunzione e di sovranismo. Così, come è normale, chi ha più numeri vince. In questo caso Civitella e Galeata hanno i numeri più alti. La direzione andrà quindi a Civitella". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Scuola, il Pd doveva pensarci prima"

