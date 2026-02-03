Sanremo 2026 | tutte le canzoni tra introspezione guerra e amore

La 76ª edizione del Festival di Sanremo prende il via con un mix di stili e temi. Sul palco dell’Ariston, artisti di diversi generi cantano di guerra, amore e introspezione. Carlo Conti conduce una manifestazione che mette in mostra le sfumature più profonde della musica italiana, tra ballad intense e tormentoni che rispecchiano l’Italia di oggi.

Dal rap all'indie, dal country all'urban pop, le ballad e i tormentoni raccontano l'Italia di oggi sul palco dell'Ariston La 76ª edizione del Festival di Sanremo, guidata da Carlo Conti, offre un bouquet musicale ricco e variegato. Le canzoni spaziano dall'introspezione personale ai drammi sociali, dalle ballad romantiche all'urban pop e rap, passando per country, indie e rock.

Ecco l'elenco completo dei titoli delle canzoni dei 30 artisti in gara a Sanremo 2026, anticipando l'atteso appuntamento con la finale di Sanremo Giovani.

Ecco i titoli delle canzoni dei 30 artisti in gara a Sanremo 2026, in attesa dell'inizio della kermesse.

