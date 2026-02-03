Roma la colonia è un’area inesplicabile per i migranti

La colonia Roma a Bellaria Igea Marina resta un mistero per i migranti. L’edificio storico sul porto canale continua a essere un punto di difficile accesso e di scarsa integrazione. La zona, nonostante il suo valore storico, non ha ancora trovato una vera funzione urbana, lasciando spazio a un senso di abbandono e incomprensione.

La colonia Roma, un edificio storico affacciato sul porto canale di Bellaria Igea Marina, continua a restare un’area inesplicabile per i migranti e un simbolo di mancato sviluppo urbano. Costruita tra il 1927 e il 1930 per ospitare ferrovieri, l’edificio è oggi proprietà privata e senza destinazione definitiva. Il suo stato di abbandono ha generato un dibattito politico e urbano, con un intervento dell’ex consigliere comunale Massimo Bordoni, che ha sottolineato come “sia una occasione persa” per la città. Per lui, il complesso – situato in una zona strategica, connesso al Polo est e alla darsena – rappresenta un’opportunità non realizzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

