Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Bologna Milan 0-0

Finisce a reti inviolate il match tra Bologna e Milan. Le due squadre si sono affrontate sul campo senza riuscire a trovare il gol, lasciando il risultato in parità. La partita è stata combattuta, ma nessuna delle due formazioni è riuscita a prevalere sull’altra. I tifosi si sono ormai accomodati per gli ultimi minuti di questa giornata di campionato, che si conclude senza sorprese.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

