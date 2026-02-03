Questa mattina a Maranello si sono trovati rifiuti ovunque intorno al circuito. I residenti e i visitatori si lamentano: servono più controlli per evitare che si ripeta questa situazione. Il consigliere leghista Stefano Ferri ha ironizzato sull’accaduto, ma ha anche sottolineato che bisogna intervenire subito per mantenere pulito il luogo.

‘Welcome Maranello’. Ironizza, il consigliere leghista Stefano Ferri, ma nemmeno troppo, stigmatizzando lo stato in cui i tifosi della Ferrari hanno lasciato le zone circostanti il circuito sul quale è andato in scena, una decina di giorni fa, lo ‘shakedown’ della Ferrari. Parla, Ferri, di ‘appuntamento di grande richiamo mediatico e turistico per il nostro territorio’, ma lamenta lo scenario che si è materializzato dopo l’evento. "Rifiuti abbandonati, bottiglie, cartoni, plastica e materiali di ogni genere lasciati sul terreno, lungo le strade e le aree verdi che circondano il circuito: come accade puntualmente in queste occasioni – aggiunge Ferri - il controllo da parte delle autorità si è concentrato quasi esclusivamente sulla viabilità e sulla sicurezza, aspetti certamente fondamentali vista la grande affluenza di pubblico sul cavalcavia e sui terreni limitrofi alla pista". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti intorno al circuito Ferrari: "Servono maggiori controlli"

