Pronostico PSV-Heerenveen | non c’è proprio storia

Questa sera il PSV riceve l’Heerenveen nei quarti di finale di Coppa d’Olanda. La squadra di casa, prima in classifica e imbattuta in casa, parte con i favori del pronostico. L’Heerenveen, invece, fatica a trovare continuità e si aspetta una partita difficile. I tifosi sperano in una vittoria netta per il PSV, che in questa stagione ha dimostrato di essere un rullo compressore.

PSV-Heerenveen è una partita degli quarti di finale di Coppa d’Olanda. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla In Olanda, il PSV, fa praticamente un altro sport rispetto alle avversarie: primo in classifica con sedici punti di vantaggio sulla seconda, miglior attacco e miglior difesa e, in casa, in questa stagione, non ha mai perso. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ovvio che dopo aver messo in cassaforte la vittoria del campionato – non c’è nessuna possibilità di essere ripresi, è evidente – la squadra di Bosz vuole trovare motivazioni giocando partite di altre competizioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

