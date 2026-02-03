Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi il prezzo del gas all’ingrosso si aggira intorno a 0,416 euro per metro cubo. È un dato in linea con le ultime tendenze del mercato. Il valore del PSV rimane stabile rispetto alle settimane precedenti, senza grandi variazioni. La quotazione di oggi riflette una fase di calma nel settore, con pochi scossoni rispetto ai giorni scorsi.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 2 Febbraio 2026, è pari a circa 0,416 euroSmc. Il prezzo medio giornaliero del Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta infatti a 43,88 euroMWh, che corrisponde – utilizzando il fattore di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc – a 0,416 euroSmc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una certa volatilità, ma con una tendenza di fondo a una moderata risalita rispetto ai valori di inizio gennaio. Dopo aver toccato minimi intorno a 0,278 euroSmc (pari a circa 29,7 euroMWh) nei primi giorni del 2026, il prezzo ha registrato una progressiva crescita, superando la soglia di 0,4 euroSmc nella seconda metà di gennaio e mantenendosi su questi livelli anche a inizio febbraio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

