Oggi il prezzo del gas al metro cubo è in aumento. Chi ha bisogno di monitorare la propria spesa energetica deve tenere d’occhio le variazioni quotidiane, che influenzano direttamente le bollette di famiglie e aziende. La cifra aggiornata ogni giorno permette di capire meglio quanto si spenderà nel prossimo futuro.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto incide il costo della materia prima sulla bolletta consente di valutare meglio le offerte e stimare quanto si pagherà nei prossimi mesi, sia nel mercato tutelato che in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 03 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato riferito a Ottobre 2025, ultimo aggiornamento disponibile). A questa cifra si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica di ciascun utente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

Previsto clima mite scende il prezzo del gasMercati energetici sotto pressione: calano le quotazioni del gas in Europa e si riduce il prezzo della materia prima per i clienti vulnerabili ... varesenews.it

Octopus ha abbassato il prezzo del gas con le nuove tariffe di febbraioEcco come cambiano le tariffe luce e gas di Octopus Fissa 12M: il costo della materia prima luce è pari a 0,1155 euro/kWh, associato a un costo di commercializzazione di 6 euro al mese; il già citato ... hdblog.it

