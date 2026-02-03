picchiato fuori dalla chiesa coppia condannata

Due persone sono state condannate dopo aver picchiato un uomo fuori dalla chiesa per estorcergli denaro. La vittima è finita in ospedale, massacrata di botte dai due aggressori che cercavano di ottenere una somma di denaro. La vicenda ha suscitato scalpore tra i residenti della zona.

Per estorcergli una somma di denaro lo avevano letteralmente massacrato di botte, facendolo finire in ospedale. Per questo motivo i poliziotti della squadra volante avevano arrestato un 35enne e una donna di 50 anni, entrambi di Fermo. I due sono comparsi alla sbarra e sono stati rispettivamente condannato a due anni e otto mesi e due anni e quattro mesi per tentata estorsione e lesioni gravi. Tutto era iniziato, quando un 40enne, mentre si trovava nei pressi della chiesa di San Giorgio Martire, era stato avvicinato da due persone che pretendevano la restituzione di una somma pari a 600 euro. Quest’ultimo, pur riferendo di non averli né al seguito né in banca, era stato picchiato ferocemente da entrambi gli aguzzini, tanto da fargli saltare due denti e a procurargli diverse fratture al naso, allo zigomo e alla mascella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Chiesa Picchiato

