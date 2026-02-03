Petizione per via Plazzi | Sperimentiamo l’inversione del senso di marcia

La gente di via Antonio Plazzi si prepara a firmare una petizione per cambiare il senso di marcia della strada. L’obiettivo è riqualificare la viabilità, rendendo più sicura e funzionale la connessione tra via San Mama e via Ravegnana. Ora si aspettano i primi segnali di adesione e di discussione tra residenti e amministrazione comunale.

Riorganizzare la viabilità di via Antonio Plazzi, strada di collegamento tra via San Mama e via Ravegnana. È quello che chiede la petizione avviata qualche giorno fa dalle attività e dai residenti del quartiere e che ha già raccolto un centinaio di sottoscrizioni. Nello specifico si chiede all’Amministrazione di verificare e sperimentare, per qualche tempo, l’inversione del senso di marcia delle due corsie della strada anche con l’ausilio di barriere new jersey in plastica, come è stato fatto, dice la petizione, in via Maggiore all’angolo con via Enrico Pazzi. Con questa nuova viabilità coloro che secondo il codice della strada e l’attuale regolamentazione oggi percorrono la corsia di destra dovrebbero usare quella di sinistra, mentre coloro che oggi percorrono, sempre secondo il codice della strada e l’attuale regolamentazione, la corsia di sinistra, dovrebbero percorrere quella di destra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Petizione per via Plazzi: "Sperimentiamo l’inversione del senso di marcia" Approfondimenti su via Plazzi viabilità Statale 36, camion si ribalta a Verano Brianza: coda infinita e auto costrette all’inversione di marcia Bondeno, via Virgiliana torna a doppio senso di marcia La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su via Plazzi viabilità Argomenti discussi: Petizione per via Plazzi: Sperimentiamo l’inversione del senso di marcia. Petizione per via Plazzi: Sperimentiamo l’inversione del senso di marciaRaccolta firme avviata dalle attività e dai residenti del quartiere La viabilità attuale negli orari di punta causa spesso ingorghi. ilrestodelcarlino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.