Questa mattina, a Roma, si è riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle periferie. Le cifre ufficiali mostrano che nel 2023 ci sono stati circa 75 reati ogni mille abitanti, mentre a Milano il tasso raggiunge i 106. Una differenza che alimenta le discussioni su come percepiamo la sicurezza e su quali siano le vere priorità per le amministrazioni locali. La questione resta al centro delle polemiche, anche se i numeri ufficiali sembrano raccontare una realtà diversa da quella percepita dai cittadini.

Nel 2023, i dati sui delitti a Roma indicano che “erano 75 ogni mille abitanti, a Milano erano 106 su mille. I furti rappresentano il 61 per cento dei delitti a Roma, mentre gli omicidi e le associazioni mafiose risultano essere più residuali. Questi dati statistici non dipingono un quadro negativo della città; infatti, Roma non è una città insicura secondo le statistiche oggettive. Tuttavia, ciò che preoccupa è la percezione di sicurezza dei cittadini. Come amministratori, dobbiamo affrontare questa percezione di insicurezza”. Queste sono state le parole dell’assessore alle Periferie di Roma, Pino Battaglia, durante l’audizione alla commissione parlamentare Periferie, presieduta dal deputato di Forza Italia, Alessandro Battilocchio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Periferie. Battaglia, su sicurezza tema e’ percezione e non dati su reati

