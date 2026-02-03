Percorsi di apprendimento più creativi personalizzati e inclusivi con strumenti Microsoft Il Webinar gratuito

Un webinar gratuito mette in mostra come l’intelligenza artificiale possa cambiare il modo di insegnare. Gli insegnanti e gli educatori potranno scoprire nuovi strumenti Microsoft per creare percorsi di apprendimento più creativi, personalizzati e inclusivi. Non si tratta solo di tecnologia, ma di un’opportunità concreta per migliorare le aule e coinvolgere gli studenti in modo più efficace. L’evento si svolge nei prossimi giorni e promette di offrire spunti utili per chi lavora nel mondo dell’istruzione.

L’intelligenza artificiale non è solo un nuovo strumento, ma un’occasione per ripensare la didattica. In questo webinar scopriremo come l’AI possa supportare i docenti di ogni ordine e grado nel progettare percorsi di apprendimento più creativi, personalizzati e inclusivi. Non si tratta di sostituire la professionalità del docente, ma di potenziarla, liberando tempo ed energie per ciò che conta davvero: pensare, guidare e creare. Un’occasione per riscoprire il piacere di insegnare nell’era dell’intelligenza artificiale, unendo rigore e immaginazione, metodo e curiosità. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Microsoft AI

Argomenti discussi: Sostegno e aggiornamento professionale: rispondere ai nuovi bisogni educativi; Al Tramello nasce il quadriennale Cat: quattro anni per costruire competenze vere; Formazione universitaria digitale: leva per l’accesso alla laurea e sbocchi occupazionali; Dispersione scolastica: il fenomeno che minaccia il nostro il futuro.

Percorsi abilitanti: terzo anno di servizio, requisiti di accesso, quante domande è possibile presentare. RISPOSTE AI QUESITIPercorsi abilitanti e GPS: l'attenzione dei docenti precari è concentrata su queste due procedure. Per i primi sono stati aperti i bandi e i giorni per la presentazione delle domande sono pochi, c'è m ... orizzontescuola.it

Spettro autistico, cosa prevedono le linee guida, quale ruolo per la scuola? Apprendimento, autonomia, orientamento, inserimentoLe nuove Linee guida per l’autismo negli adulti (aggiornamento 2025) attribuiscono un ruolo strategico alla scuola secondaria di secondo grado nei percorsi di transizione verso la vita adulta degli st ... orizzontescuola.it

La Carta del Docente è uno strumento prezioso per investire nella propria formazione, anche attraverso esperienze all’estero. Non solo corsi in aula, ma percorsi che uniscono apprendimento, confronto internazionale e crescita personale. Con la Carta del Do - facebook.com facebook