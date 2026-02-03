Parco dell’Irno off-limits | scatta la chiusura dopo il rogo all' ex fornace

Il Parco dell’Irno a Salerno rimane chiuso al pubblico da oggi. L’amministrazione comunale ha deciso di bloccare l’accesso dopo il rogo che ha coinvolto l’ex fornace. La chiusura, valida subito, mira a garantire la sicurezza di chi frequenta l’area. Nessuno può entrare o transitare nel parco fino a ulteriori comunicazioni. La decisione arriva dopo l’incendio che ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e le autorità.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.