Parco dell’Irno off-limits | scatta la chiusura dopo il rogo all' ex fornace
Il Parco dell’Irno a Salerno rimane chiuso al pubblico da oggi. L’amministrazione comunale ha deciso di bloccare l’accesso dopo il rogo che ha coinvolto l’ex fornace. La chiusura, valida subito, mira a garantire la sicurezza di chi frequenta l’area. Nessuno può entrare o transitare nel parco fino a ulteriori comunicazioni. La decisione arriva dopo l’incendio che ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e le autorità.
Scatta la chiusura cautelativa per il Parco Urbano dell’Irno. A partire dal 3 febbraio, l'amministrazione comunale di Salerno ha disposto il divieto assoluto di accesso e transito nell'intera zona per motivi di tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento, firmato dal vicesindaco Pasqualina.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondimenti su Parco dell’Irno
Baronissi, Petta: “Riaperto il Parco Avventura Irno dopo gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione”
Salerno, Comune di Baronissi, La Sindaca Anna Petta: “Riaperto il Parco Avventura Irno dopo gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione”
Ultime notizie su Parco dell’Irno
Argomenti discussi: Radunexpo 2026: il ritorno della casa cosplay al Parco dell’Irno di Salerno.
Parco del fiume Irno, segnalazione al ministero dell'AmbienteApprovata dalla Giunta la delibera con la quale si invia al ministero dell'Ambiente la segnalazione per l'inserimento della Zona di protezione speciale Fiume Irno nell'elenco dei siti di interesse ... regione.campania.it
Al Parco dell'Irno di Salerno torna FantaExpoAl Parco dell'Irno di Salerno torna FantaExpo, il Festival del fumetto, dell'animazione e della fantasia in programma dal 5 all'8 settembre. L'evento è stato organizzato dall'associazione Otaku Garden ... ansa.it
Gruppo Telenuova. . In fiamme il Parco dell'Irno - facebook.com facebook
Parco dell’Irno, fiamme nel deposito delle mascherine liratv.it/news/cronaca/p… #Liratv #ESeiProtagonista x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.