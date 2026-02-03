Oroscopo cinese per il mese di febbraio 2026 per Topo Bufalo Tigre Coniglio Drago Serpente Cavallo Capra Scimmia Gallo Cane Maiale Ecco cosa prevede Lao Feng

Febbraio porta sorprese per tutti i segni dell’oroscopo cinese. Lao Feng prevede che alcuni, come il Drago e il Gallo, potrebbero vivere momenti intensi, mentre altri, come il Coniglio e il Cavallo, troveranno più stabilità. È un mese in cui sarà importante restare attenti alle occasioni e alle scelte, senza farsi prendere dall’ansia. Le previsioni indicano che il buon equilibrio e la pazienza saranno le armi vincenti per affrontare i prossimi giorni.

Topo (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032) Febbraio 2026 rappresenta per il Topo un mese di assestamento e consolidamento. Dopo la fase iniziale dell'anno, ora diventa chiaro quali direzioni meritano di essere seguite e quali, invece, è meglio ridimensionare. L'energia del periodo favorisce la stabilità, la continuità e la capacità di dare forma concreta a intuizioni già maturate nelle settimane precedenti.

