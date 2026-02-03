Gennaio 2026 si apre con molte novità per i videogiocatori italiani. I negozi e le piattaforme online si preparano a lanciare nuovi titoli, attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti. Sconti importanti su piattaforme come Instant Gaming aiutano a mettere le mani su giochi tanto attesi a prezzi più bassi. I giochi più desiderati stanno per arrivare, pronti a conquistare il pubblico nei prossimi giorni.

Gennaio 2026 è ormai un mese di grandi aspettative per i gamer, con l’uscita di nuovi titoli e l’arrivo di sconti significativi su piattaforme come Instant Gaming. Le promozioni consentono di accedere a titoli attesi e spesso costosi a prezzi ridotti, permettendo di espandere la propria collezione senza spendere troppo. Questo periodo rappresenta un’occasione ideale per approfittare di offerte vantaggiose, soprattutto per i giochi usciti a gennaio, che ormai sono reperibili in versione scontata. I giochi in evidenza, tra i quali alcuni disponibili per Xbox Series XS, sono adatti a tutti i tipi di utenti, grazie ai diversi sconti applicati da Instant Gaming. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi giochi del mese: scoperto i titoli più d’attesa da provare in questo gennaio

Approfondimenti su Nuovi Giochi Gennaio

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

PlayStation PLUS: i Giochi “Gratis” di Gennaio 2026

Ultime notizie su Nuovi Giochi Gennaio

Argomenti discussi: PlayStation Plus Essential: quando escono i giochi 'gratis' di febbraio?; Allarme giochi gratuiti: ecco i titoli in offerta questo mese per gli abbonati a PlayStation Plus; PlayStation Plus: annunciati i giochi gratis di febbraio per PS4 e PS5; PlayStation Plus: quali sono i nuovi giochi gratis da scaricare su PS5 e PS4 a febbraio?.

PlayStation Plus febbraio 2026 - Quattro nuovi giochi PS4 e PS5Nuovo mese, nuova selezione di giochi per gli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential (e di conseguenza, anche Extra e Premium). A partire dal 3 febbraio, per la precisione, e fino al ... ilmessaggero.it

Xbox Game Pass febbraio 2026: tutti i nuovi giochi in arrivo e quelli in uscitaEcco tutti i giochi in arrivo su Xbox Game Pass a febbraio 2026, i titoli già confermati e cosa aspettarsi dal catalogo. icrewplay.com

Tanti nuovi giochi per i nostri bimbi. Grazie all'amica Daniela per il suo graditissimo dono alla Casa di Paolo !! - facebook.com facebook

Xbox in futuro potrebbe annunciare nuovi giochi solo quando saranno vicini al lancio x.com