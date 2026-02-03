Napoli-Roma | biglietti in vendita dal 3 febbraio fasi e prezzi

Da lunedì 3 febbraio sono in vendita i biglietti per la sfida tra Napoli e Roma. La SSC Napoli ha annunciato le modalità di vendita e le diverse fasi, con prezzi che variano a seconda dei settori dello stadio. I tifosi possono già prenotare online o acquistare direttamente nei punti vendita autorizzati. La partita si avvicina, e il botteghino si prepara a ricevere molte richieste.

La SSC Napoli ha ufficializzato il calendario e le modalità di vendita dei biglietti per il big match contro la AS Roma, in programma domenica 15 febbraio alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. I tagliandi saranno messi in vendita a partire dalle ore 12:00 di martedì 3 febbraio 2026, con una suddivisione in più fasi riservate a diverse categorie di tifosi prima dell'apertura al pubblico generale. Seguirà la fase riservata ai titolari della Fidelity Card "Fan Stadium Card", attiva dal 5 febbraio alle 10:00 fino al 6 febbraio alle 23:59, con la possibilità di comprare fino a quattro biglietti a prezzo ridotto.

