Momà lo sfogo | Tutto regolare Riaprire? Forse

Angelo Pezzetti, proprietario del locale Momà, si lascia andare a uno sfogo: “Potrei riaprire subito, ma forse non lo faccio più”. Il ristorante resta chiuso, ma lui nega di aver ricevuto multe salate o di esserci problemi di sicurezza. La decisione di riaprire o meno resta in bilico, tra le voci di restrizioni e le sue certezze.

"Potrei aprire subito, ma forse non riapro più". Lo dice Angelo Pezzetti, titolare del Momà che continua: "Non è vero che mi hanno dato una grossa multa e non è vero che ci sono problemi di sicurezza. Sono avvilito per la chiusura di otto giorni del locale. Nel mio locale era tutto a posto". Ma l’ incendio del 20 dicembre ai festoni? "Appunto. Si sono incendiati i festoni, a causa di qualcuno che ha voluto fare qualcosa in più degli altri: ha alzato troppo vicino a un festone questa fontana e le scintille hanno dato fuoco a una ghirlanda di carta. Proprio questo inconveniente, paradossalmente, ha testimoniato che tutto era a posto perché il soffitto, che è in cemento, non avrebbe mai potuto prendere fuoco e non c’era nulla che avrebbe potuto originare un incendio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

