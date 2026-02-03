Meteo le previsioni per la settimana in Brianza

Questa settimana in Brianza si apre con piogge intense e neve che potrebbe scendere anche in pianura. Dopo i giorni più freddi della Merla, il tempo peggiora di nuovo, portando maltempo e condizioni che complicano la vita di chi si sposta o lavora all’aperto. Le previsioni indicano pioggia abbondante e neve a tratti, con la possibilità di fastidi e disagi nelle prossime ore.

Dopo i giorni della Merla, in Brianza torna il maltempo, con piogge abbondanti e neve a tratti prevista anche in pianura. Infatti, secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3Bmeteo, "una nuova perturbazione atlantica è arrivata in Lombardia e darà luogo a un peggioramento delle condizioni.

