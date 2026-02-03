Questa mattina si parla di un’ondata di freddo che ha colpito il Nord America. Le temperature sono scese a livelli record, con neve che ha raggiunto anche le spiagge di Miami, un evento insolito per quella zona. Ora gli esperti cercano di capire se e come questa ondata possa arrivare anche in Europa, portando freddo e neve.

Un’ondata di gelo senza precedenti ha investito il Nord America, portando temperature record che hanno fatto tremare intere regioni dal Canada agli Stati Uniti, con neve che ha raggiunto le spiagge di Miami, un evento raro e sorprendente per una zona solitamente protetta dalle correnti calde. Ma l’impatto di questo fenomeno estremo non si è fermato ai confini del continente americano. Le conseguenze si sono propagate attraverso l’Atlantico, influenzando direttamente il clima dell’Europa centrale e orientale, dove si è assistito a un’espansione anomala del freddo artico che ha colpito paesi come Polonia, Ucraina, Russia e Scandinavia con temperature che hanno superato i -40°C in alcune aree. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Le probabilità che il gelo Nord americano piombi in Europa: connessioni e dinamiche

