L’Abbonamento Musei Lombardia confermato fino al 2028 | Avanti con convinzione

La Regione Lombardia ha confermato l’abbonamento musei fino al 2028. L’iniziativa permette di visitare gratuitamente o a prezzo ridotto 241 siti culturali in tutta la regione, tra cui il Duomo di Milano e Palazzo Te a Mantova. La decisione è stata accolta positivamente da chi frequenta regolarmente musei e monumenti, che potranno continuare a scoprire le bellezze locali senza preoccuparsi di costi aggiuntivi.

Milano, 3 febbraio 2026 – Piace e viene rinnovata anche per il triennio 2026-2028 "Abbonamento Musei", l'iniziativa di Regione Lombardia che consente di visitare in un anno 241 luoghi di cultura convenzionati, da Palazzo Te a Mantova al Duomo di Milano. Nel 2025 le visite registrate dai possessori della tessera sono state oltre 279.000, con un aumento di circa il 7% rispetto al 2024. Nei dieci anni dalla nascita del progetto in Lombardia, gli ingressi degli abbonati sono stati circa 1,5 milioni. A oggi, gli abbonamenti attivi sul territorio regionale sono 59.791, di cui 14.721 con la formula Extra che permette di visitare anche i musei di Piemonte e Valle d'Aosta.

