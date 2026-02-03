Dopo aver scontato la sua pena, Luca Traini torna a vivere a Macerata. Dopo otto anni dal suo raid razzista, si dice pronto a ricostruirsi una vita normale. La sua casa, il lavoro, gli amici di sempre: cerca di lasciarsi alle spalle il passato e di riscattarsi. Ora, Traini afferma di aver superato il periodo difficile e di voler riprendere in mano il suo futuro.

Macerata, 3 febbraio 2026 – “Dopo un anno di messa alla prova, Luca Traini si è pienamente reinserito nella società. Dice di aver trovato ‘una grande umanità’ tra le persone”. A parlare è il suo avvocato, Sergio Del Medico, con cui il 36enne si sente settimanalmente. A distanza di otto anni dal raid razzista del 3 febbraio 2018 per le strade di Macerata, in cui rimasero feriti sei immigrati, la sua nuova vita è fatta di “casa e lavoro”. Nel 2025 la messa in prova ai servizi sociali. Nel marzo 2025 il tribunale di sorveglianza di Ancona ha accolto la richiesta della difesa e lui ha avuto il via libera per uscire dal carcere del Barcaglione di Ancona, dove stava scontando una condanna a dodici anni per il reato di strage aggravata dall’odio razziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La seconda vita di Luca Traini, 8 anni fa il raid razzista: “Casa, lavoro e vecchi amici. Cerca di riscattarsi"

Approfondimenti su Luca Traini

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Luca Traini

Argomenti discussi: Dal grande rock al maxischermo. La seconda vita di Roberto Masi; Gama, una ‘seconda vita’ sempre al servizio del calcio femminile: I risultati si vedono, ora bisogna allargare la base; Gettato tra i rifiuti nella neve, oggi amato da una famiglia: la seconda vita del cane Nellie; Una seconda vita per le scarpe da tennis. Il progetto nelle scuole.

La seconda vita di Bove al Watford, 'felice di ricominciare'Watford come una seconda possibilità, non solo per ritrovare il calcio ma soprattutto per tornare a vivere inseguendo la passione più grande. ansa.it

La seconda vita di Edoardo Bove: Il defibrillatore? Come un telefonino tra le costoleGià sedersi a parlare con i giornalisti dopo un allenamento sembra un passo enorme gigante, il nuovo mondo di un sopravvissuto. Edoardo Bove è pronto a ripartire dal Watford non una seconda scelta, m ... msn.com

Clamoroso! Donald Trump impone i Dazi sul prosciutto alla Società Sportiva Mario Pupilli Donald Trump 47° Presidente degli Stati Uniti d'America ha chiamato al cellulare Mario Traini presidente della Società Sportiva Mario Pupilli. Il presidente statunitense, d - facebook.com facebook