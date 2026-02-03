la scienza incontra la cittadinanza

Diciannove scienziate si preparano a incontrare il pubblico a Pavia. Provenienti da diversi settori, tra università, istituti di ricerca e strutture di cura, esporranno i loro progetti e le scoperte più recenti. L’obiettivo è avvicinare i cittadini alle ricerche che cambiano il loro modo di vivere e curarsi.

Diciannove scienziate provenienti da diversi ambiti scientifici umanistici, medici e tecnologici dell’Ateneo pavese e di 8 istituti ed enti di ricerca e cura del territorio pavese (Cnr, Cnao, Eucentre, Mondino, San Matteo, Maugeri, Istituto nazionale di fisica nucleare, Istituto universitario di studi superiori) racconteranno alla cittadinanza le ricerche che hanno condotto e che stanno conducendo. “Lei. Scienza“ è il titolo dell’evento in programma mercoledì 11 nell’aula magna dell’Università di Pavia, in occasione della “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza“. Sarà un’occasione per approfondire il ruolo delle donne nella ricerca e il dialogo tra scienza e società. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

