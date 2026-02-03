La prima serata di Sanremo 2026 ha un nuovo protagonista

Questa sera, il Palco dell’Ariston ha visto un debutto che nessuno si aspettava. Una star internazionale ha preso il centro della scena, affiancata da Carlo Conti e Laura Pausini. L’atmosfera è elettrica, e il pubblico aspetta con ansia di scoprire cosa porterà questa novità. La serata si è aperta con entusiasmo e molte sorprese sono già nell’aria.

L'attesissimo debutto sul palco dell'Ariston della star internazionale accanto a Carlo Conti e Laura Pausini promette scintille e grandi sorprese. Il conduttore Carlo Conti ha svelato durante il TG1 una notizia clamorosa: Can Yaman Sanremo 2026 sarà realtà. L'attore ricoprirà il ruolo di co-conduttore nella serata di apertura, dividendo la scena con lo stesso Conti e la celebre Laura Pausini. Questa mossa porta sul palco del Teatro Ariston un carisma globale e una bellezza che conquista il pubblico istantaneamente.

