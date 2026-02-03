La neve arriva anche a Como | Lora si sveglia in bianco

Questa mattina, i residenti di Como si sono svegliati con un paesaggio inedito. La neve è arrivata anche a quote basse, coprendo il quartiere di Lora con un sottile manto bianco. I fiocchi continuano a cadere, segno che l’ondata di freddo annunciata dalla Protezione civile sta facendo sentire la sua presenza. La città si prepara ad affrontare le prime ore di questa ondata di gelo.

