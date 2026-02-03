La neve arriva anche a Como | Lora si sveglia in bianco
Questa mattina, i residenti di Como si sono svegliati con un paesaggio inedito. La neve è arrivata anche a quote basse, coprendo il quartiere di Lora con un sottile manto bianco. I fiocchi continuano a cadere, segno che l’ondata di freddo annunciata dalla Protezione civile sta facendo sentire la sua presenza. La città si prepara ad affrontare le prime ore di questa ondata di gelo.
La neve è arrivata anche a Como, scendendo a quote più basse del previsto. In queste ore fiocchi ben visibili stanno interessando Lora, quartiere collinare della città situato a circa 300 metri di altitudine, segno che l'ondata di freddo annunciata dalla Protezione civile sta entrando nel vivo.
