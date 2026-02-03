La partita tra Montefano e Urbino si è conclusa con un pareggio amaro per i padroni di casa. Dopo aver dominato per gran parte del match, il Montefano ha subito il gol dell’Urbino negli ultimi minuti, rovinando così una vittoria praticamente in tasca. Il difensore Bilò ha ammesso di aver commesso un errore sul primo gol degli ospiti, e ha sottolineato che la paura ha preso il sopravvento nel finale. La squadra si è lasciata scappare due punti pesanti, nonostante un’ottima prestazione e un vantaggio di

"C’è da recitare il mea culpa per un pareggio al termine di una gara dominata per 75 minuti e in vantaggio di due reti". È lo stato d’animo di Lorenzo Bilò, allenatore del Montefano, al termine del match casalingo con l’ Urbino. "Un errore di gioventù ha permesso agli ospiti di accorciare le distanze, quello sbaglio si è poi trasformato in paura, ma una squadra che ha consapevolezza di sé continua la sua partita". È stato un finale che ha offuscato quanto di buono fatto e costruito dal Montefano nei minuti precedenti. "Non possiamo di certo dimenticare una gara straordinaria per qualità, aggressività, compattezza, in cui abbiamo concesso davvero molto poco all’avversario ed è quindi più che comprensibile il rammarico". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La delusione. In casa il Montefano raggiunto negli ultimi minuti dall'Urbino. Bilò: "Commesso un errore nel loro primo gol, poi è subentrata la paura»

