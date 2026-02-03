La cavalcata con il Pescara vale per Silvio Baldini solo la Panchina d' Argento di C

Silvio Baldini conquista la Panchina d'Argento di Serie C, ma non il premio miglior tecnico dell’anno. La sua squadra ha raggiunto i playoff e questo gli ha aperto le porte della Nazionale Under 21, anche se non gli è arrivato il riconoscimento ufficiale come miglior allenatore del campionato.

La fantastica cavalcata playoff con il suo Pescara gli è valsa probabilmente l'approdo sulla prestigiosissima panchina della Nazionale U-nder 21 azzurra, ma non il riconoscimento annuale come miglior tecnico di Serie C. Silvio Baldini, infatti, si deve accontentare della Panchina d'Argento, dato.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Pescara Playoff Calcio, Silvio Baldini: “La sconfitta con la Polonia non cambierà la nostra mentalità” Calcio, Silvio Baldini: “Abbiamo perso perché non avevamo equilibrio. Koleosho? Pensa che il mondo intero ce l’abbia con lui” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pescara Playoff Argomenti discussi: Una vita da uno, così il marketing cavalca la nuova single economy; Circumvallazione e cavalca-ferrovia: al via il completamento di un’opera attesa da anni; OLEH PLOTNYTSKYI ELOGIA IL PUBBLICO DI PERUGIA: CON NOI FINO ALL’ULTIMO PALLONE; La Valchiria arriva a Monaco. Wagner illumina l’Opéra tra cavalcata e tragedia. Santos chiude il mercato. Conte Panchina d'Oro. Cronache di Napoli e l'attualità azzurraAntonio Conte ha trionfato alla 34ª edizione della Panchina d’Oro 2024/25 e ha fatto suo il trofeo per la quinta volta in carriera, dopo la. tuttomercatoweb.com La cavalcata del Napoli: dal ko a Verona al trionfo con il CagliariDalla fatal Verona fino al trionfo con il Cagliari. L'esaltante cavalcata del Napoli che ha portato la squadra di Antonio Conte alla conquista del quarto scudetto comincia nel modo peggiore. Il ... ansa.it Calcio Totale. Ruslan Bashchenko Music · Inspiration. Il talento riconosce il talento. La profezia di Silvio #Baldini su Antonio #Arena di circa un anno fa. Un messaggio forte e un auspicio soprattutto nei confronti di chi circonda il ragazzo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.