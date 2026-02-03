La ’black list’ dei locali fiorentini Controlli a tappeto per tutto il mese poi tavolo con le categorie

La Prefettura di Firenze ha avviato controlli intensi sui locali notturni della città, concentrandosi su bar e discomusic che non sono ufficialmente locali da ballo. Durante tutto il mese, agenti e forze dell’ordine passeranno al setaccio ogni locale sospetto, verificando licenze e conformità. Alla fine del mese, ci sarà un tavolo di confronto per decidere quali locali devono essere ispezionati più approfonditamente o eventualmente chiusi. La lista nera servirà a mettere ordine tra i locali che operano senza rispettare le regole, anche se finora non sono stati

Firenze, 3 febbraio 2026 – Una sorta di black list dei locali notturni fiorentini stilata dal Gruppo interforze della Prefettura per verificare attentamente la regolarità di tutti quei bar, discomusic che non sono locali da ballo, e pertanto non finiscono sotto la lente di ingrandimento nè della Commissione provinciale presieduta dalla prefetta Francesca Ferrandino, nè da quella comunale. È la mossa decisa dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato all'indomani della direttiva del Viminale, in seguito alla tragedia di Crans Montana. Le verifiche sui locali. La Prefettura ha deciso di verificare al momento tutti quei locali che non essendo sottoposti alle autorizzazioni e ai sopralluoghi delle Commissioni competenti per il pubblico spettacolo, 'sfuggono' alle verifiche capillari.

