La Biblioteca Cassese apre le porte a scrittura e fumetto

La Biblioteca Comunale di Atripalda ha aperto le sue porte a due eventi dedicati a scrittori e fumettisti giovani. La “L. Cassese” si mostra ancora una volta come un punto di riferimento per la comunità, offrendo spazi per creare, confrontarsi e crescere culturalmente. Gli appuntamenti rientrano nel progetto “Giovani in Biblioteca”, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Tempo di lettura: 2 minuti La Biblioteca Comunale "L. Cassese" di Atripalda si conferma sempre più luogo vivo di incontro, confronto e crescita culturale con due eventi di rilievo inseriti nel percorso "Giovani in Biblioteca", promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Il primo appuntamento è in programma giovedì 5 febbraio, alle ore 18:00, con l'incontro con Wanda Marasco, scrittrice insignita del Premio Campiello '25 con il romanzo "Di spalle a questo mondo": un riconoscimento tra i più prestigiosi nel panorama letterario italiano, che rende l'evento un'occasione speciale per la comunità e per tutti coloro che vivono la lettura come strumento di libertà, consapevolezza e partecipazione.

