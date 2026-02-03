Juventus | aggiornamenti su Yildiz
La Juventus può sorridere dopo il problema di Yildiz. Il giovane talento si era allontanato dal campo nel match contro il Parma, suscitando preoccupazioni. Ora, i primi controlli rassicurano: niente fratture o danni gravi. La società si prepara a valutare meglio le sue condizioni nei prossimi giorni, ma per il momento l’assenza sembra meno pesante del previsto.
Dopo il timore iniziale seguito all’uscita anticipata nel match contro il Parma, la Juventus può tirare un vero sospiro di sollievo per il suo talento più luminoso. Kenan Yildiz, il 20enne turco autore di una stagione da protagonista assoluto con gol decisivi e giocate di alta scuola, ha accusato un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
