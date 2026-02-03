Juventus | aggiornamenti su Yildiz

Da ilprimatonazionale.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus può sorridere dopo il problema di Yildiz. Il giovane talento si era allontanato dal campo nel match contro il Parma, suscitando preoccupazioni. Ora, i primi controlli rassicurano: niente fratture o danni gravi. La società si prepara a valutare meglio le sue condizioni nei prossimi giorni, ma per il momento l’assenza sembra meno pesante del previsto.

Dopo il timore iniziale seguito all’uscita anticipata nel match contro il Parma, la Juventus può tirare un vero sospiro di sollievo per il suo talento più luminoso. Kenan Yildiz, il 20enne turco autore di una stagione da protagonista assoluto con gol decisivi e giocate di alta scuola, ha accusato un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus aggiornamenti su yildiz

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: aggiornamenti su Yildiz

Approfondimenti su Juventus Yildiz

Juventus, Real Madrid e Chelsea su Yildiz

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

TRIPLO Colpo JUVE, super affare a zero e la verità su Yildiz

Video TRIPLO Colpo JUVE, super affare a zero e la verità su Yildiz

Ultime notizie su Juventus Yildiz

Argomenti discussi: Yildiz sostituito all'intervallo di Parma-Juve: le sue condizioni; Yildiz convinto dalla rinascita Juve: svolta sul rinnovo, c’è un solo nodo da sciogliere; Juve, missione doppi rinnovi: le ultime su Yildiz e il futuro di Spalletti; Yildiz-Juve, ormai è fatta fino al 2031. L'Inter resta in pressing su Perisic, il Milan non molla l'idea Dragusin.

juventus aggiornamenti su yildizInfortunio Yildiz, decisione a sorpresa della Juve: le sue condizioniAggiornamenti importantissimi in casa Juventus per quel che riguarda le condizioni fisiche di Kenan Yildiz: ecco le ultime ... calciomercato.it

juventus aggiornamenti su yildizJuventus, sospiro di sollievo per Yildiz: nessuna lesione all’adduttore e rinnovo quasi prontoJuventus, sospiro di sollievo per Yildiz: nessuna lesione all’adduttore Spalletti pensa alla gestione in vista di Atalanta, Lazio e Inter Dai timori di Parma al sollievo della ... tuttojuve.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.