In quella vettura c’erano dei difetti Alessandro morto al Rally per colpa di una ruota l’analisi del perito

Ieri in tribunale si è svolto un incidente probatorio sull’incidente che ha provocato la morte di Alessandro Valletta, il ragazzo di Pescaglia morto a 22 anni. Durante l’udienza sono stati ascoltati i periti, che hanno fatto sapere che c’erano difetti nella vettura coinvolta. Alessandro stava assistendo al rally internazionale del Ciocco, quando la ruota ha ceduto e l’auto si è ribaltata. La sua morte arriva dopo giorni di attesa e ora si cerca di capire se quei difetti avessero potuto essere evitati.

Lucca, 3 febbraio 2026 – Importante incidente probatorio ieri in tribunale per l’inchiesta sulla morte di Alessandro Valletta, il 22enne di Pescaglia morto alcuni giorni dopo il pauroso incidente del 16 marzo 2024 mentre assisteva al passaggio del Rally internazionale del Ciocco nei pressi di Renaio. Il giovane era stato colpito da uno dei due pneumatici anteriori staccatosi dalla Peugeot 208 GT del pilota Federico Gangi che, nell’affrontare un tornante in discesa, era finita in un fossetto. Le cause della tragedia. Davanti al Gip Raffaella Poggi, il perito del giudice ieri ha evidenziato quelle che ritiene le cause della tragedia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “In quella vettura c’erano dei difetti”. Alessandro morto al Rally per colpa di una ruota, l’analisi del perito Approfondimenti su Alessandro Valletta Garlasco, l'impronta di Marco Poggi sulla porta del garage di Chiara: cosa dicono le analisi del nuovo perito Regionali, l’analisi di Boccia (Pd): “Calo affluenza è anche colpa del governo Meloni. Centrosinistra unito avanti al centrodestra” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Alessandro Valletta Argomenti discussi: Che auto desideriamo davvero? Partecipa al sondaggio di Quattroruote | Quattroruote.it; Formula 1 2026, i risultati dei primi test. La Ferrari c’è; Il 2025 della Porsche in Italia: meno male che c’è la 911; Rca Marche, premio medio auto a 440 euro (+3,8%). Ma c’è chi paga di più. Le accoppiate “livrea casco + livrea vettura” Capitolo 31 Alessandro Zanardi e la Lotus-Mugen Honda del 1994 (forza Alex ) - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.