La vignetta di Osho campeggia sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 3 febbraio. L’attacco degli Stati Uniti a Teheran resta una possibilità concreta, e le tensioni tra Washington e l’Iran continuano a preoccupare. Nessuna novità ufficiale, ma l’ombra di un’azione militare si fa sempre più forte.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 3 febbraio. L’attacco Usa a Teheran resta sul tavolo. Nel frattempo inizia venerdì a Istanbul un tavolo di trattativa tra l’inviato Usa Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Araghchi, con Turchia, Egitto, sauditi, emiratini e qatarioti. L'ayatollah Khamenei trema: può definitivamente perdere il potere in Iran. Torino, i poliziotti aggrediti: "Escalation di violenza". Il grazie al collega: "Mi ha salvato la vita" Valditara non fa sconti ai ribelli: “Maturità? Chi farà scena muta è fuori” GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - #iltempodioshø

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su iltempodioshø

Argomenti discussi: #iltempodioshø; #iltempodioshø; #iltempodioshø.

#iltempodioshøCarola Rackete, la capitana della nave ong Sea Watch diventata famosa per aver speronato una nostra motovedetta, è pronto a sbarcare in politica. Dopo alcuni mesi di riflessione il partito tedesco Die ... iltempo.it

#iltempodioshøUna giornata storica per la tv mondiale: Papa Francesco ieri ha varcato i cancelli del Centro di produzione Rai di Saxa Rubra per partecipare a «A Sua Immagine», trasmissione nata dalla collaborazione ... iltempo.it