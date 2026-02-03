Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Questa mattina il prezzo del PUN, il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica, si mantiene stabile a 0,1556 euro per kilowattora. La cifra si riferisce ai dati aggiornati al 3 febbraio 2026. Nessuna variazione significativa rispetto alle ore precedenti, confermando un andamento piuttosto stabile nel mercato dell’energia.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 3 Febbraio 2026 si attesta a 0,1556 eurokWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (2 Febbraio 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,1149 eurokWh (ore 3), mentre il massimo ha raggiunto 0,1562 eurokWh (ore 19). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e della prima mattina (tra le 2 e le 6), mentre le fasce orarie più costose si sono concentrate tra le 17 e le 20, in particolare alle ore 19. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (eurokWh) Variazione rispetto al giorno precedente 03022026 0,1556 +0,0152 02022026 0,1404 +0,0227 01022026 0,1176 -0,0141 31012026 0,1317 +0,0073 30012026 0,1394 -0,0066 29012026 0,1460 -0,0392 28012026 0,1499 -0,0104 27012026 0,1509 +0,0015 26012026 0,1495 -0,0125 25012026 0,1612 +0,0295 24012026 0,1384 -0,0199 23012026 0,1582 -0,0104 22012026 0,1593 +0,0076 21012026 0,1527 -0,0045 20012026 0,1485 -0,0182 19012026 0,1312 -0,0177 18012026 0,1485 +0,0557 17012026 0,1312 +0,0558 16012026 0,1408 -0,0042 15012026 0,1450 -0,0046 14012026 0,1415 -0,0066 13012026 0,1357 -0,0191 12012026 0,1329 -0,0080 11012026 0,1337 -0,0047 10012026 0,1383 -0,0046 09012026 0,1422 +0,0132 08012026 0,1287 -0,0085 07012026 0,1209 -0,0076 06012026 0,1151 -0,0076 05012026 0,1226 +0,0160 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (eurokWh) Febbraio 2026 0,1323 Gennaio 2026 0,1327 Dicembre 2025 0,1155 Novembre 2025 0,1171 Ottobre 2025 0,1110 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1510 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

