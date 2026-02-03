Il piano di Ucraina Usa ed Ue per la pace con la Russia

L’Ucraina ha raggiunto un accordo con gli Stati Uniti e l’Unione Europea su un piano per stabilire un possibile cessate il fuoco. I Paesi coinvolti definiscono i passaggi da seguire e come controllare che la tregua venga rispettata, nel tentativo di aprire una strada verso la pace. È un primo passo, ma resta da vedere se i negoziati porteranno a risultati concreti.

L’Ucraina ha concordato con i partner europei e statunitensi un piano a più livelli per monitorare e far rispettare un eventuale cessate il fuoco con la Russia. Prevede un coinvolgimento progressivo delle forze europee e, in caso di violazioni ripetute, anche il sostegno militare diretto degli Usa. A rivelarlo è il Financial Times. Il piano partirebbe con il dispiegamento di una forza di deterrenza a guida europea, supportata da logistica e intelligence Usa. In caso di escalation, scatterebbe una seconda fase con l’impiego dei Volenterosi. E, in ultima battuta, una risposta militare coordinata con il coinvolgimento diretto degli Usa.🔗 Leggi su Open.online

