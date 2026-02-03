Il maltempo martella tutta l' Italia senza sosta Fino a quando durerà

Il maltempo continua a colpire l’Italia senza sosta. Le previsioni indicano che nelle prossime ore le piogge si intensificheranno sulle regioni del Nord, poi dovrebbero diminuire lentamente. La situazione rimane critica in molte zone, dove le allerte restano in vigore. Le autorità invitano alla prudenza e monitorano costantemente gli aggiornamenti.

Il peggioramento del tempo sull'Italia. nelle prossime ore porterà ancora piogge attese sulle regioni settentrionali ma in graduale attenuazione. Peggiora invece su quelle centrali con piogge e temporali più intensi sui settori tirrenici. Tra la notte e la mattinata di domani, mercoledì, il maltempo sarà generalizzato da Nord a Sud, più intenso sempre sui settori occidentali della Penisola. Sul fronte delle temperature avremo invece valori che oscilleranno intorno alle medie del periodo, spesso al di sopra al Sud e poco al di sotto al Nord. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per il primo weekend di febbraio mostrano un'altra perturbazione in transito su Mediterraneo centrale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Un nuovo fronte di maltempo sta interessando l’Italia, con condizioni atmosferiche in progressivo peggioramento.

