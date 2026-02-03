Il magnate sudafricano non smette di stupirci e di far discutere

Elon Musk ha annunciato che SpaceX e xAI si sono unite in un’unica società. Con un messaggio su X, il magnate sudafricano ha confermato la fusione tra le due aziende, una nel settore aerospaziale e l’altra specializzata in intelligenza artificiale, nota per il chatbot Grok. La notizia ha fatto discutere e ha sorpreso molti esperti del settore.

( a skanews) — «Verso le stelle! SpaceX e xAI sono ora un’unica società ». Elon Musk ha annunciato con questo post su X la fusione tra la sua azienda aerospaziale e quella dedicata all’intelligenza artificiale, nota per il chatbot Grok. Vita da astronauta. guarda le foto Non sono stati resi noti i dettagli dell’accordo, ma secondo la Cnn si parla di colossi dai valori vertiginosi: 800 miliardi di dollari per SpaceX e circa 230 miliardi per xAI. Nella sua nota, Musk ha affermato che la fusione formerà un «motore di innovazione» che riunirà IA, razzi, internet spaziale e media sotto lo stesso tetto. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il magnate sudafricano non smette di stupirci (e di far discutere) Approfondimenti su Elon Musk Pippo, quattro mesi di battaglia e speranza: “Non smette di stupirci” Il caotico G20 sudafricano, tra il boicottaggio americano e l'ironia di Israele La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Elon Musk Argomenti discussi: Musk, meno auto e più robot: la Tesla mette fuori produzione le due ammiraglie; Tesla promette i robot umanoidi Optimus entro fine anno. L’incognita del partito di Musk che irrita Trump e rompe gli equilibri repubblicaniIl presidente degli Stati Uniti e il Ceo di Tesla appaiono sempre più ai ferri corti. Ma la nuova iniziativa politica del magnate sudafricano deve affrontare un futuro incerto Donald Trump va al ... panorama.it Donald Trump e Elon Musk, il divorzio impossibileSi erano tanto amati, il presidente americano e il magnate di origini sudafricane, finché non hanno sbattuto contro divergenze insanabili e toni da rissa. Eppure, tutto fa pensare che non ci saranno ... panorama.it Il magnate sudafricano ha annunciato che entro il prossimo trimestre usciranno di produzione le Tesla model S e X. Per l'impreditore, il futuro di Tesla è legato allo sviluppo di intelligenza artificiale e robotaxi - facebook.com facebook Il magnate sudafricano ha annunciato che entro il prossimo trimestre usciranno di produzione le Tesla model S e X. Per l'impreditore, il futuro di Tesla è legato allo sviluppo di intelligenza artificiale e robotaxi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.