Ugo Humbert e Pablo Carreno Busta si sono qualificati per i prossimi turni dell’ATP di Montpellier, mentre Hubert Hurkacz ha subito una sconfitta in pochi minuti e lascia il torneo. I due italiani hanno dimostrato di essere in buona forma, mentre il polacco ha già fatto le valigie.

Ugo Humbert e Pablo Carreno Busta hanno ottenuto vittorie significative all’ATP di Montpellier, mentre Hubert Hurkacz è stato sconfitto in pochi minuti. L’evento si è svolto nel contesto dell’inizio della stagione 2026, con i match disputati su campo cemento. La partita più importante è stata quella tra Hurkacz e Martin Damm, dove il polacco è caduto a causa di un gioco troppo intenso da parte dell’olandese, che ha chiuso la partita con un 7-6(5) 6-4. Questo risultato mette in evidenza un inizio di stagione difficile per il giocatore, che sembra ancora in fase di recupero dopo un periodo di problemi fisici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Humbert e Carreno Busta superano i primi turniri, Hurkacz escluso in anteprima dal Monte Carlo.

Approfondimenti su Humbert Carreno Busta

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Humbert Carreno Busta

Argomenti discussi: Tabellone ATP Montpellier 2026: torna Flavio Cobolli, possibile derby con Nardi; Tabellone ATP Montpellier 2026: per Cobolli possibile derby all’esordio con la bestia nera Nardi; Tabellone ATP 250 Montpellier 2026: Auger-Aliassime numero 1 del seeding, presenti Cobolli e Nardi; Pronostici Australian Open | Grande Slam | ottavi di finale – parte bassa del tabellone | Musetti-Fritz 6-2-7-5 6-4 | Sinner-Darderi 6-1 6-3 7-6 | Pegula-Keys 6-3 6-4 | Lunedì 26 gennaio.

Carreno Busta impazzisce in campo e spintona l’arbitro di sedia, poi le urla: Dammi pure il warningMomento surreale durante il match degli ottavi del Challenger di Girona tra Pablo Carreño Busta e liyan Radulov. Il tennista spagnolo in preda a rabbia e frustrazione mette le mani addosso e spinto ... fanpage.it

Pablo Carreno Busta perde la testa: racchettata alla sedia dell'arbitro e proteste furioseInviato a Bologna - Berrettini ha messo a segno il primo punto con una prestazione impeccabile. Concentrazione e nervi saldi. Quelli che sono mancati invece all'avversario Pablo Carreno Busta, che nel ... corrieredellosport.it

Sinner, dopo il bye al primo turno e la vittoria contro Carreno Busta al secondo, è stato sorprendentemente eliminato da Jordan Smith, dilettante locale che ha poi trionfato in finale conquistando l’intero torneo - facebook.com facebook