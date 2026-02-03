Holstein Kiel-Stoccarda DFB Pokal mercoledì 04 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera alle 20:45, l’Holstein Kiel ospita lo Stoccarda nel quarto di finale di DFB Pokal. I detentori del trofeo scendono in campo contro una squadra che punta a sorprendere, in una sfida aperta e senza favoriti precisi. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e il match promette emozioni.

Secondo quarto di finale di DFB Pokal che vede i detentori del trofeo dello Stoccarda impegnati sul campo dell’Holstein Kiel. Gli Stoerchen dopo la fugace apparizione della scorsa stagione in Bundesliga sono a metà classifica in Bundesliga2, sempre con il tecnico Rapp al comando. Rosa ringiovanita e un occhio al bilancio, con la coppa che sta per il momento dando le uniche soddisfazioni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Approfondimenti su Holstein Kiel Stoccarda

La sfida di mercoledì sera tra Holstein Kiel e Stoccarda si annuncia aperta.

Ultime notizie su Holstein Kiel Stoccarda

