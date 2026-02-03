Fermi c’è la Messa Cacciato dal duomo con i miei figli piccoli

Questa domenica mattina Vincenzo S. e i suoi figli sono stati cacciati dal duomo mentre tentavano di partecipare alla Messa. L’uomo racconta di aver sentito un semplice “Fermi, c’è la Messa” e di essere stato allontanato senza possibilità di spiegare o capire il motivo. La scena ha lasciato molti increduli, soprattutto considerando che si trattava di una famiglia con bambini piccoli.

1"Vorrei raccontare un episodio che, da fedele, ritengo sconcertante. Domenica mattina alle ore 11 – scrive Vincenzo S., un residente – mi sono recato alla cattedrale di San Martino insieme ai miei due figli, di 4 e 2 anni. Il più grande voleva vedere “la casa di Gesù“ e stavamo per entrare in chiesa. Di fronte alla porta della cattedrale, però, ci hanno sbarrato il passaggio due volontari, sostenendo che la messa era iniziata da tempo e quindi non potevamo entrare". "Ho creduto che ci avesse scambiati per turisti – aggiunge il signor Vincenzo S. – e ho spiegato loro che sono un residente. Intanto mio figlio continuava a chiedere di entrare “per vedere Gesù“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

