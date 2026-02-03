Femminile insolito e furbo il colletto couture staccabile cambia i connotati a tutti i capispalla dell’inverno
Questa stagione, il colletto couture staccabile sta rivoluzionando i cappotti invernali. È un dettaglio femminile, insolito e anche furbo, che permette di cambiare look in modo semplice. Basta aggiungere o togliere il colletto per dare un volto nuovo a un classico capospalla. Non servono accessori complicati: qualche spilla, un foulard colorato o una sciarpa scialle bastano per creare un effetto diverso e personalizzato.
Ci sono tanti modi per dare un twist diverso dal solito a un capospalla invernale. Per esempio qualche spilla scenografica, un foulard stampato al collo, una sciarpa effetto scialle dalla tinta forte. Tutte ottime idee ma forse un po’ scontate. Quella di cui parliamo oggi, invece, esce dall’ordinario e si presenta come un trend in forte ascesa per il 2026. Stiamo parlando del colletto. Per spiegarla bene prendiamo in esame questo look street style avvistato alle ultime sfilate parigine della moda uomo. A essere protagonisti sono peacoat e colletto décor, un’accoppiata interessante che vedremo dappertutto in queste settimane e che continuerà anche in primavera. 🔗 Leggi su Amica.it
Approfondimenti su Colletto Couture
Giacche montone, in stile teddy o effetto fake fur. Oltre a cappotti corti in lana e cashmere. I capispalla dell'Inverno 2025 scommettono sull'essenzialità
“Le calze raccontano chi siamo, sono il vero simbolo dell’emancipazione femminile”: la storia segreta dei collant e i modelli di tendenza dell’inverno 2025
Ultime notizie su Colletto Couture
Argomenti discussi: LIVE Scandicci-Chieri 3-2 , Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane si prendono la finale!.
Qual è il nome femminile più strano, originale ed insolito che avete mai sentito - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.