Femminile insolito e furbo il colletto couture staccabile cambia i connotati a tutti i capispalla dell’inverno

Questa stagione, il colletto couture staccabile sta rivoluzionando i cappotti invernali. È un dettaglio femminile, insolito e anche furbo, che permette di cambiare look in modo semplice. Basta aggiungere o togliere il colletto per dare un volto nuovo a un classico capospalla. Non servono accessori complicati: qualche spilla, un foulard colorato o una sciarpa scialle bastano per creare un effetto diverso e personalizzato.

