Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Questa sera torna Farwest su Rai 3 con un nuovo episodio condotto da Salvo Sottile. Il programma, in onda ogni venerdì in prima serata, porta in studio storie e ospiti che affrontano temi di attualità e curiosità. Le anticipazioni di oggi promettono sorprese e momenti di confronto, con Sottile che si prepara a guidare la trasmissione tra interviste e approfondimenti.

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 3 febbraio. Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d'Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 3 febbraio 2026. Anticipazioni. Scontri di piazza a Torino, islamizzazione in Italia, delitto di Garlasco e nuove ombre sulla tragedia di Crans Montana. Questi i temi al centro della nuova puntata di "Farwest".

Argomenti discussi: Farwest, ospiti stasera: un'inchiesta su sicurezza e immigrazione e il lusso della settimana bianca; Risse, aggressioni e omicidi. L'anticipazione di FarWest; Elettra Lamborghini chiude con 36 milioni di fatturato: un vero tesoro nascosto; Anticipazioni della settimana: torna Cuori 3 con Pilar Fogliati e poi tante miniserie come Morbo K e Colpa dei sensi.

Farwest, ospiti stasera: un'inchiesta su sicurezza e immigrazione e il lusso della settimana bianca. La sicurezza nelle città alla luce dei recenti fatti di cronaca è al centro dell'inchiesta proposta da Farwest, la trasmissione di Salvo Sottile in onda martedì 27 gennaio alle 21.25 su Rai3.

Farwest, ospiti stasera: le immagini della troupe aggredita negli scontri di Torino. Le anticipazioni. Scontri di piazza a Torino, islamizzazione in Italia, delitto di Garlasco e nuove ombre sulla tragedia di Crans Montana. Questi i temi al centro della nuova puntata di Farwest in onda martedì 3 febbraio.

Cosa é accaduto alla troupe inviata da Salvo Sottile alla manifestazione di #Torino per il centro sociale #Askatasuna La versione integrale andrà in onda a #Farwest martedì #3febbraio ore 21.20 Rai3.