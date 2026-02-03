Esotika Pet Show | un weekend imperdibile per appassionati e famiglie

Arezzo si anima già in vista del weekend dedicato a amici a quattro zampe. L’Esotika Pet Show torna per due giorni, il 7 e l’8 febbraio, portando in città espositori, dimostrazioni e tante attività pensate per le famiglie e gli appassionati di animali. L’evento si svolge come sempre presso Arezzo Fiere e Congressi, attirando visitatori da tutta la regione.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – Arezzo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti ormai classici ed attesi, nella sua edizione 2026: EsotiKa Pet Show, in programma il 7 e 8 febbraio presso Arezzo Fiere e Congressi. Un evento che, ancora prima di aprire i battenti, si annuncia, visti i risultati ottenuti ad Arezzo nelle precedenti edizioni, come una manifestazione che riscontrerà forte partecipazione e gradimento. Su 14.000 metri quadrati di padiglioni fieristici prenderanno vita quattro manifestazioni parallele riunite in un unico appuntamento: Esotika, salone nazionale degli animali esotici da compagnia; Pet Lover, il salone dedicato al cane e al gatto; Giappone in Fiera ed EsotiKa Koi Show.

