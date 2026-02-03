Entra incappucciato al supermercato poi minaccia il cassiere con un cacciavite e scappa col bottino

Un uomo incappucciato entra nel supermercato Conad di via Torretta, a Carini. Minaccia il cassiere con un cacciavite e si fa consegnare i soldi. Poi scappa via con il bottino. La rapina si è verificata ieri pomeriggio, senza che nessuno riuscisse a bloccare il ladro. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per identificare e fermare il responsabile.

Rapina al Conad di via Torretta a Carini. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno ascoltato i lavoratori e acquisito le immagini delle telecamere. A lanciare l’allarme sono stati gli stessi dipendenti dopo la fuga Ha fatto irruzione con un cacciavite per minacciare il cassiere e farsi consegnare i contanti. Una rapina è stata messa assegno ieri pomeriggio all’interno del supermercato Conad di via Torretta, a Carini. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno ascoltato i lavoratori e acquisito le immagini delle telecamere. Erano all’incirca alle 16 quando, secondo una prima ricostruzione, un uomo incappucciato è entrato nel punto vendita largo tra i clienti, il rapinatore si è diretto verso la cassa per svuotarla e scappare a piedi con il bottino.🔗 Leggi su Palermotoday.it

